Hakkari'de yeni alınan 2 yolcu minibüsü hizmete sunuldu

Hakkari Belediyesince, şehiriçi yolcu taşımada kullanılacak 2 minibüs hizmete sunuldu.

Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası önünde araçları inceleyerek bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşıma sorununa ilişkin belediyeye iletilen talepler doğrultusunda 6 toplu taşıma aracı satın aldıklarını söyledi.

2 minibüsün tesliminin yapıldığını belirten Çelik, "Özellikle üniversite hattında yaşanan yoğunluğu azaltmak adına seferlere başlayacak. Günlük ortalama 6-9 bin arasında yolcumuzu gideceği yerlere taşımak için arkadaşlar büyük çaba içinde. Bağlar, Sanayi ve Merzan Mahallesi'nin alt tarafları gibi alanlarda da yoğunluk yaşanması üzerine 6 toplu taşıma aracı alındı. 15 Ocak'a kadar da diğer araçlar da gelecek." dedi.

Yeni araçlarla kentteki toplu taşıma sorununu çözmeyi planladıklarını ifade eden Çelik, "Gayretleri için belediyedeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemli olan minibüslerdeki görevlilerimizin iyi hizmet vermesidir. Araçların temizliğine dikkat etmek ve duraklara zamanında gelme gibi hususlarda sistemli çalışmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Ardından minibüse binen Çelik, Atatürk Anıtı'na kadar yolculuk yaptı.