Vali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisinden dönen öğrencileri kabul etti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, okulu ziyareti sırasında söz verdiği ve İstanbul ile Çanakkale gezisine gönderdiği öğrencileri, makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, okulu ziyareti sırasında söz verdiği ve İstanbul ile Çanakkale gezisine gönderdiği öğrencileri, makamında kabul etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik'in, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi'nde katıldığı resim sergisinde söz vermesi üzerine İstanbul ile Çanakkale gezisine gönderilen 12. sınıf öğrencileri kente döndü.

Makamında bir araya geldiği öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğrencilere her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Öğrenciler de yaşadıkları duygu dolu anları anlatarak gezi için Çelik'e teşekkür etti.