Hakkari'de pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'deki Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müdahale edilen öğrenciler ile öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.