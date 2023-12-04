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        Hakkari'de pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:30
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        Hakkari'de pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle'deki Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede müdahale edilen öğrenciler ile öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın nedeniyle pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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