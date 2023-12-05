Hakkari'de kardan kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan üs bölgelerinin yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kar nedeniyle Varkevik, Evliya, Kalana, Hançer ve Özgen Üs bölgelerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, güvenlik güçlerinin üs bölgelerine ulaşımının sağlandığı yollarda çalışma başlattı.

Yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, üs bölgelerine ulaşımı sağladı.