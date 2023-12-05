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        Hakkari'de 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği verildi

        Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneğince, 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:31
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        Hakkari'de 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği verildi
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        Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneğince, 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

        Tekerli sandalye tamir atölyesi, bilişim sınıfı ve ders çalışma alanlarını gezen Çelik, engellilerin yaptığı ebru, hat ve biblo boyama çalışmalarını inceledi, Dernek Başkanı Mesut Keskin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çelik, ardından dernek tarafından alınan 3'ü akülü 7 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere teslim etti.

        Engellilerle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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