Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Nehri köyünü ziyaret etti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Nehri köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Nehri köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Ateş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla yapımı planlanan "Kayme Sarayı Külliyesi" proje alanını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ateş'e ziyaretinde Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da eşlik etti.
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