Hakkari'de kar etkili oldu Hakkari'de sabah etkili olan karla kent beyaza büründü.

Hakkari'de sabah etkili olan karla kent beyaza büründü.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç, ağaç ve çatıların üzerinde kar birikti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi ve grup köy yollarının ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde, yoğun sis, kar ve yolda buzlanma etkili oldu.

Olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma yürüttü.

Sürücüler, gerekmedikçe bu yolu kullanmamaları, Üzümcü güzergahından geçmeleri ve araçlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.