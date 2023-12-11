Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Meydan Üs Bölgesi yolu kapandı.

Yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.