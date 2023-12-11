Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Meydan Üs Bölgesi yolu kapandı.

        Yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele
        Askeri üs bölgelerin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele
        Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gö...
        Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gö...
        Hakkari'de 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de yaralı at mahsur kaldığı yaylada ekiplerce kurtarıldı
        Hakkari'de yaralı at mahsur kaldığı yaylada ekiplerce kurtarıldı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
        Hakkari'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Hakkari'de masa tenisi turnuvası düzenlendi