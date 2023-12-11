ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tepki gösterildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Van'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri yatsı namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Gazze'de, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.

İbadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını belirten Deniz, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masun insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 855'i kadın olmak üzere binlerce insan şehit edilmiştir." dedi.

Savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."

Açıklamanın ardından Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

- Hakkari

Hakkari'de TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ulu Cami önünde açıklama yapıldı.

Cami önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Ayhan Demir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Saldırılarda binlerce insanın şehit olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu veto kararı şüphesiz ABD halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda ABD hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık ABD, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır."

Demir, Gazze halkının dik duruşunun İsrail'in sonunu getireceğini ifade etti.

Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

- Muş

Merkezdeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Ömer Güresmer, savaş hukukunun, Gazze'de, evrensel insan haklarının alt üst edildiği saldırıların bir soykırım olduğunu kaydetti.

Dünya halklarının soykırıma sessiz kalmadığını, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Güresmer, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

Açıklamaya, TÜGVA Muş İl Temsilciliği üyeleri katıldı.

- Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Bitlis İl Başkanı Ahmet Berkay Kuzucu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepi gösterdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler üyesi 13 ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini belirten Kuzucu, "Daha iyi, daha adil bir dünya için veto kararını kınıyor, bütün dünya halklarını ABD'ye karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya, ABD'ye hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı, insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.