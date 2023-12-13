Van ve Hakkari'de kar ve sis etkili oldu Van ve Hakkari'de kar ve sis etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Van ve Hakkari'de kar ve sis etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Van'da iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sabah başlayan kar ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

- Hakkari

Hakkari'de dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların, ağaç ve çatıların üzerinde kar birikti.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinin yolunda çalışma yaptı.

Yüksekova'da da kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Arabasının üzerinde biriken karları temizleyen Hüsnü Yetişmiş, bu sene kar yağışını geç başladığını belirtti.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Haruna Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürüttü.