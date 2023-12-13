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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Hakkari'de 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:33
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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim biriminin yolu kapandı
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        Hakkari'de 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklama göre, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, 6 köy ve 12 mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışma başlattı.

        Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Ekipler, sis ve buzlanma nedeniyle sürücülere, yola hazırlıksız çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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