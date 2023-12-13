Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim biriminin yolu kapandı Hakkari'de 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklama göre, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, 6 köy ve 12 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışma başlattı.

Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Ekipler, sis ve buzlanma nedeniyle sürücülere, yola hazırlıksız çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.