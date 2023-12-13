Hakkari'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerle bir araya geldi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerle bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mustafa Kemal Anaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerin Yerli Malı Haftası'nı kutlayan ekipler, çocuklara trafik boyama seti hediye etti.
Jandarma personeli, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.
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