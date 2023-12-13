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        Hakkari'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:54
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        Hakkari'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mustafa Kemal Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerin Yerli Malı Haftası'nı kutlayan ekipler, çocuklara trafik boyama seti hediye etti.

        Jandarma personeli, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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