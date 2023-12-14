Vali Yardımcısı Karadağ, Taşbaşı köyünü ziyaret etti Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Taşbaşı köyünü ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Taşbaşı köyünü ziyaret etti.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 45 kilometre mesafedeki köye giden Karadağ, vatandaşlarla bir araya geldi, yapılan çalışmaları inceledi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Karadağ, tespit ettikleri sorun ve eksiklikleri imkanlar dahilinde çözmeye çalışacaklarını aktardı.

Sağlık Evi ve 7 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna geçen Karadağ, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra köy okulunu ziyaret etti, sınıfları gezdi.