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        Yüksekova'da iki üs bölgesinin kardan kapanan yolu açılmaya çalışılıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunun açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:41
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        Yüksekova'da iki üs bölgesinin kardan kapanan yolu açılmaya çalışılıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 üs bölgesinin yolunun açmak için çalışma yürütüyor.

        Hakkari İl Özel İdaresi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Yüksekova ilçesindeki 2 üs bölgesinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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