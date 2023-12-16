Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğrenciler projelerini sergiledi

        Hakkari Atatürk Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğrenciler projelerini sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Atatürk Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Lisede düzenlenen fuarda 36 öğrencinin hazırladığı 17 proje sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, projelerin sergilendiği stantları gezdi

        Bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve teşvik edilmesini istediklerini belirten Yılmaz, "Bu bilim ortamlarında araştırmasını sunan evlatlarımız, üretebilmenin heyecanını, ürettiklerini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendilerinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşıyor. Böylece gelecekleri için önemli kazanımlar elde ediyorlar. Bilim adına atılan bu değerli adımda, emeği geçen danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hakkari'de "meralarımız ve geleceğimiz" konulu seminer düzenlendi
        Hakkari'de "meralarımız ve geleceğimiz" konulu seminer düzenlendi
        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
        Hakkari Valisi Çelik ve Belediye Başkan Vekili Çelik, kentteki çalışmaları...
        Hakkari Valisi Çelik ve Belediye Başkan Vekili Çelik, kentteki çalışmaları...
        Hakkari'de 300 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı
        Hakkari'de 300 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı
        Yüksekova'da iki üs bölgesinin kardan kapanan yolu açılmaya çalışılıyor
        Yüksekova'da iki üs bölgesinin kardan kapanan yolu açılmaya çalışılıyor