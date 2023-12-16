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        Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:34
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        Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
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        Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak sezonu açıldı.

        Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezindeki program sırasında pistte gösteri yapan sporcular açtıkları Türk bayrağını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e teslim etti.

        Çelik, yaptığı açıklamada, merkezde sezonu bugün itibarıyla açtıklarını belirterek, kentte kayağa ciddi bir ilginin olduğunu söyledi.

        Bölgede birçok başarılı sporcunun yetiştiğini, gelecek vadeden birçok çocuk ve gencin de bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Merkezimizde yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 5 ayrı pist var. Telesiyej, teleski ve yürüyen banttan oluşan mekanik sistemlerle, gelen vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. Geçen yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı misafirimize hizmet verildi. Bu sene de aynı hedefi ve fazlasını arzuluyoruz." dedi.

        Çelik, kayak merkezinde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en kaliteli kar tabakası burada. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradaki pistlerin mesafesinin uzatılması, ışıklandırma sistemi ve yapay kar makinesinin desteğiyle 24 saat kayak yapılabilen bir merkez haline gelecek. Buranın en büyük faydalarından birisi yaklaşık 10 bin öğrencimize kayak eğitimi verilmesi. Geçen yıl bu sayı 10 bindi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de yaklaşık 6 bin gencimize ücretsiz kayak kursları ve eğitim veriyor. Kayaklı koşuda çok sayıda milli sporcumuz var. Kayak merkezimiz kentimizin, çevre illerin ve ülkemizdeki herkesin hizmetine açıldı. Hayırlı olsun. Umarın bir kaza, bela olmadan kayakseverler ve sporcular kayak yapar. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerimiz, sağlık ekiplerimiz, diğer kamu kurumlarımız, kayak antrenörlerimiz, insanlarımıza hizmet için buradalar."

        İstanbul'dan gelen Mehtap Eroğlu da kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, tesisi çok beğendiğini dile getirdi.

        Başka kayak merkezlerinde de kayak yaptığını anlatan Eroğlu, "Hakkari'ye ilk kez geliyorum. Harika bir yer. Kayak merkezinin açılışına denk geldik, temiz ve geniş bir alan, pistler harika. Çok keyif aldım. Buradaki herkes çok ilgili. Ailemizle geldik, bundan sonra da geleceğim. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

        Kayakseverlerden Mahir Yıldız da "Kentimiz zor bir coğrafyaya sahip. Burada nitelikli bir kar var, bu da macera tutkunlarına güzel imkan sunuyor. Güzel anılar biriktiriyoruz. Tesis ciddi anlamda gelişti, güzelleşti. Burada yaklaşık 6 ay kış yaşanıyor. Biz de bunu avantaja çeviriyoruz." ifadesini kullandı.

        Merkeze gelen kayakveserler de kayak takımları, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AFAD İl Müdürü Resul Kaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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