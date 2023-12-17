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        Hakkari Valisi Ali Çelik, dağcılarla Beyazdağ'a tırmandı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir grup dağcı ile Beyazdağ'a tırmanış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:09 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:43
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, dağcılarla Beyazdağ'a tırmandı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir grup dağcı ile Beyazdağ'a tırmanış yaptı.

        Kentin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenen etkinliğe katılan Çelik, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri ve doğaseverlerle Oğul Vadisi'nde bulunan 3 bin rakımlı Beyazdağ zirvesine çıktı.

        Çelik, Hakkari'ye atandığı günden bu yana kentin doğasını tanımaya çalıştığını söyledi.

        Hakkari'nin mükemmel bir doğaya sahip olduğunu belirten Çelik, "İlimizin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Doğa güzelliklerini hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin görmesi gerekiyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Etkinliğe, CİSAD Başkanı Azad Ölmez, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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