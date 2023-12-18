Yüksekova'da çarpışan iki araçtaki 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Çevre Yolu'ndaki Kuruköy kavşağında 63 ZP 988 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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