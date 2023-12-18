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        Hakkari'de ekipler üs bölgelerinin kardan kapanan yollarını açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:28
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        Hakkari'de ekipler üs bölgelerinin kardan kapanan yollarını açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yağışların ardından kapanan Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezi ile Yüksekova ilçesindeki 4 üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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