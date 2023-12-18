Yüksekova'da kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İpek Yolu'ndaki eski polis uygulama noktası yakınında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIE 501 plakalı otomobil, önünde seyreden 35 Y 0128 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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