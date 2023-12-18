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        Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:08
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        Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı.

        Yeni Mahalle'de Necmettin Uçak'a ait ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bin bağ otun zarar gördüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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