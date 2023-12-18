Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 16 şarjör, 2 mavzer tüfek ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi.

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