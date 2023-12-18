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        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:10
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        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 16 şarjör, 2 mavzer tüfek ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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