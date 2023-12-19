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        Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

        Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il merkezine bağlı Geçitli ve Taşbaşı köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:23
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        Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
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        Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il merkezine bağlı Geçitli ve Taşbaşı köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Fakirullahoğlu, ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, Fakirullahoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Fakirullahoğlu, ziyarette din hizmetinin caminin dört duvarı arasına sıkıştırılamayacak kadar geniş ve kapsamlı olduğunu belirtti.

        Periyodik aralıklarla merkez ve köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşların sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, mevlit, taziye ve düğün gibi merasimlerinde bulunmak, hastaları ziyaret etmek, yetim ve öksüzleri koruyup kollamak önem arz etmektedir. Bilindiği üzere camiye gelen vatandaşlarımız olduğu gibi camiye gelmeyenler de vardır. Eğer din hizmetini cami ile sınırlı tutarsak camiye gelmeyenleri ihmal etmiş olacağız. Özellikle çocuk ve gençlerin kalplerini camiye ısındırmak, cami dışında yapacağımız etkili ve verimli etkinliklerle mümkün olabilecektir. Onun için cami dışı din hizmetini önemsiyoruz. İmkanlar ölçüsünde açık havada, evlerde ve diğer uygun mekanlarda vatandaşlarımızla içi içe olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ulaşmadığımız bir mezra ve dokunmadığımız bir vatandaşımız kalsın istemiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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