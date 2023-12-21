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        Hakkari'de jandarma ekipleri kadın güvenlik korucularına KADES'i anlattı

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte görev yapan kadın güvenlik korucularına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:51
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        Hakkari'de jandarma ekipleri kadın güvenlik korucularına KADES'i anlattı
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte görev yapan kadın güvenlik korucularına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında, kadın güvenlik korucularına yönelik program düzenlendi.

        KADES uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgi veren jandarma ekipleri, güvenlik korucularının telefonlarına uygulamayı yüklemelerini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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