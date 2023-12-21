Hakkari'de jandarma ekipleri kadın güvenlik korucularına KADES'i anlattı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte görev yapan kadın güvenlik korucularına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında, kadın güvenlik korucularına yönelik program düzenlendi.

KADES uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgi veren jandarma ekipleri, güvenlik korucularının telefonlarına uygulamayı yüklemelerini sağladı.