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        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi

        Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:54
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        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi
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        Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün himayesinde öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayda Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaptığı konuşmada, din öğretiminin toplumun manevi değerlerini, kültürel mirasını ve etik ilkelerini aktarmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

        Çalıştayın din öğretimindeki mevcut durumu değerlendirmek, gelecekteki hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri geliştirmek gibi önemli amaçlarının olduğunu aktaran Yılmaz, çalıştayın din öğretimindeki yenilikleri ve gelişmeleri tartışmak, din öğretiminde, yeni ufuklar, fikirler ve yaklaşımlar geliştirmek için bir fırsat olacağını ifade etti.

        Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Yakup Çiçek'in sunum yapmasının ardından, imam hatip okulları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri görüşüldü.

        Sonuç bildirgesinin okunması ve katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona eren çalıştaya, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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