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        Hakkari'de 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:55
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        Hakkari'de 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Dün akşam etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 9 köy ve 13 mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Karayolları ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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