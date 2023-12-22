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        Yüksekova'da kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:19
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        Yüksekova'da kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçenin Esentepe Mahallesi'nde Mahsun Kaya yönetimindeki 38 D 7686 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kanala düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kaya, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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