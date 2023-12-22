Yüksekova'da kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde Mahsun Kaya yönetimindeki 38 D 7686 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kanala düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaya, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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