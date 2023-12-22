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        Hakkari'de kayak merkezi yolunda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda kar nedeniyle minibüste mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:25
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        Hakkari'de kayak merkezi yolunda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
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        Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda kar nedeniyle minibüste mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 6 ilden gelen 16 kişilik yerli turist grubunun bulunduğu minibüs, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine ekipleri, yolu temizleyerek minibüsün kent merkezine ulaşmasını sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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