Yüksekova'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.

İlçeye 18 kilometre mesafedeki Örnekköy yakınlarında hasta taşıyan ambulans, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, ekiplerce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.