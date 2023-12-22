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        Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesi tanıtıldı

        Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:22
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        Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesi tanıtıldı
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        Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesi tanıtıldı.

        Hakkari Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projenin heyecan verici olduğunu söyledi.

        Projenin Hakkari için değerli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "23 bin avro bütçesi var. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından finansmanı sağlanıyor. 4 bine yakın gencimiz için geleceğin meslekleri için farkındalık oluşturacak bir eğitim planlanmasını içeriyor. 50, 70 ve 100 saatlik eğitim programları uygulanıyor. 18 gencimizi bu sürecin bir parçası yaparak, süreklilik sağlayacak bir şekilde kendi niteliklerini, kalitelerini ve birikimlerini artıracağız. Projenin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diyorum."

        Proje Koordinatörü Dr. Murat Koca'nın sunum yaptığı programa, Vali yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buğra Karadağ, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Taylan ve kurum müdürleri katıldı.

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