Hakkari'de öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca gönderilen beyaz önlükleri okuldaki öğretmenlere teslim etti.

Öğretmenlere görevlerinde başarı dileyen Yılmaz, görev sırasında önlük giymenin önemini anlattı.

Öğretmenler de Yılmaz'a teşekkür etti.

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