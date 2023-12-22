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        Hakkari Üniversitesi ile Engelliler Derneği arasında protokol imzalandı

        Hakkari Üniversitesi ile Hakkari Bedensel Engelliler Derneği arasında sosyal, mesleki ve sportif alanda iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:58
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        Hakkari Üniversitesi ile Engelliler Derneği arasında protokol imzalandı
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        Hakkari Üniversitesi ile Hakkari Bedensel Engelliler Derneği arasında sosyal, mesleki ve sportif alanda iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Hakkari Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin katıldı.

        Rektör Pakiş, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "İş birliği protokolü ile üniversite olarak engelli bireylere eğitim, spor ve sosyal alanda önemli katkı ve destekler sunmuş olacağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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