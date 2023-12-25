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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:05
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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

        Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

        İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

        Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.

        Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

        Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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