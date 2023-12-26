Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası Hakkari'de 2008-2010 yılları arasında birçok saldırının faili olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Sedat K'ye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi.

Hakkari'de 2008-2010 yılları arasında birçok saldırının faili olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Sedat K'ye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi.

Yüksekova ilçesinde 2008-2010 yılları arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile polis lojmanlarına roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması, ilçede meydana gelen patlamada 9'u polis 13 kişinin yaralanması, terör örgütünün talimatı doğrultusunda bölgede görev yapan imam Aziz Tan'ın şehit edilmesine ilişkin saldırılara katıldığı, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlama, 2 okula molotofkokteyli, askerlik şubesine de el bombası atılması ile bir polis memurunun bıçakla boğazının kesilerek yaralanması olaylarının talimatını verdiği belirlenen Sedat K'nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sedat K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 468 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.