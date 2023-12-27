Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu'nun projesi ödüle layık görüldü Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu (HÖZET) tarafından yürütülen 'Bir Dokunuşunla Değişir Her Şey' projesi, 2023 TOVAK-Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında verilen Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) özel ödülüne layık görüldü.

Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu (HÖZET) tarafından yürütülen 'Bir Dokunuşunla Değişir Her Şey' projesi, 2023 TOVAK-Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında verilen Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) özel ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HÖZET Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Savaş Berk ve beraberindeki proje yürütücüleri Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi alan Pakiş, projede emeği geçenleri kutladı.

Berk ise desteklerinden dolayı Pakiş'e, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.