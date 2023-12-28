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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:30
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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
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        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarını açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunda da çalışma yürütüyor.

        Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor şartlara rağmen çalışan ekipler, kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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