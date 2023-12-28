Hakkari'de üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarını açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, üs bölgelerinin yolunda da çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor şartlara rağmen çalışan ekipler, kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.
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