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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hakkari'de mevlit okutuldu

        Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker için Hakkari'de hatim indirildi ve mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:28
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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hakkari'de mevlit okutuldu
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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker için Hakkari'de hatim indirildi ve mevlit okutuldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidinde düzenlenen programda, öğrencilerce mevlit okundu.

        Ardından öğrenciler tarafından askerler için indirilen 12 hatmin duası yapıldı.

        Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Şehitliğin, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu belirten Çelik, "Allah'ın izniyle milletimiz birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelecektir. Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek, hepimizin görevidir. Bu programda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, katılımcılara lokum ikramında bulunulan programa, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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