Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası

        Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası verildi.

        Kentte 7 Ocak 2013'te 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısına katılan, askeri araçların geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı belirlenen ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 27 Mart 2017'de kullandığı araçta çok sayıda silah, mühimmat ve el bombasıyla yakalanan Cengiz'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu.

        Savunmaların alınması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapse çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Benzer Haberler

        PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis veril...
        PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis veril...
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)
        Hakkari'de heyelan yüzünden düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi ya...
        Hakkari'de heyelan yüzünden düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi ya...
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hakkari'de mevlit okutuldu
        Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hakkari'de mevlit okutuldu
        İYİ Parti heyeti, Hakkari'de şehit ailelerini ziyaret etti
        İYİ Parti heyeti, Hakkari'de şehit ailelerini ziyaret etti