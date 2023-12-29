Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelanda yolu kapatan kaya parçaları ve hafriyatın kaldırılması için kara yolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yoğun çalışma yürüttü.

        Gün boyunca mesai yapan ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmanın ardından yolu tek şeritli açtı.

        Taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle yolda geçişler, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, kurumları ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, kurumları ziyaret etti
        Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis c...
        Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis c...
        PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis veril...
        PKK'lı teröriste 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis veril...
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)
        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)
        Hakkari'de heyelan yüzünden düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi ya...
        Hakkari'de heyelan yüzünden düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi ya...