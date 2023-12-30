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        Hakkari'deki kayak merkezinde yılbaşı hareketliliği

        Hakkari'de kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:44
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        Hakkari'deki kayak merkezinde yılbaşı hareketliliği
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        Hakkari'de kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, yeni yıl öncesi yöre sakinlerinin yanı sıra başta Van ve Şırnak'tan olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Merkeze gelen ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında snowboard, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

        Teleski ve telesiyejle yaklaşık 3 bin rakımdaki pistlere çıkan kayakseverler, şehir merkezi ile beyaza bürünen yaylaların manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Çocuklar da aileleriyle kapalı yürüme bandıyla piste çıkarak kızaklarla kaydı.

        Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun, AA muhabirine, kentin doğa sporlarına en elverişli yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Kayak merkezinin her geçen yıl geliştiğini belirten Kurşun, "Türkiye'deki bütün kayakseverleri buraya bekliyoruz. Kayak tesislerimiz ekonomik olarak da uygun. Şu anda büyük bir yoğunluk var. Vatandaşlarımızın buraya ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Kayaklı koşuda Yüksekova'da 63 milli sporcumuz var. Çok başarılı sporcular da yetişiyor." ifadelerini kullandı.

        Tur şirketi yetkilisi Erdinç Düzen, Yüksekova'dan 25 kişilik ekiple geldiklerini ifade etti.

        Bölgenin güzelliklerini tanıtmak için her hafta sonu etkinlik düzenlediklerini bildiren Düzen, "Hakkari kayak merkezi sezonu en erken açan merkezlerden. Pist ve kar harika, ortam muhteşem. Otelin de açılacak olması, ziyaretçiler açısından iyi bir imkan olacak." diye konuştu.

        Şanlıurfalı Zozan Demiroğlu, tesisin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Şanlıurfa'dan geldik, Siverek'te kar yok. Burayı çok beğendik. Herkesin gelip görmesi lazım." dedi.

        Ailesiyle gelen çocuklardan Eslem Mina Güler de kızakla kayarak güzel zaman geçirdiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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