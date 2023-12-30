Yüksekova Belediye Spor, Megapolspor'u 2-0 yendi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D grubunda mücadele eden Yüksekova Belediyespor, sahasında karşılaştığı Megapolspor'u 2-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D grubunda mücadele eden Yüksekova Belediyespor, sahasında karşılaştığı Megapolspor'u 2-0 yendi.
Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda Yüksekova Belediyespor, Yasemin Eroğlu attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.
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