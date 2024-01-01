Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, görev başındaki personeli ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:09 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, görev başındaki personeli ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Depin Polis Kontrol Noktası ve Bağışlı Jandarma Kontrol Noktası'ndaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

        Personelin yeni yılını kutlayan Çelik, kentte 984 kolluk görevlisinin sahada görev başında olduğunu belirterek, "Şu an ilimiz başta olmak üzere, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde vatandaşlarımız huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
        Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, görev başındaki personeli ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, görev başındaki personeli ziyaret etti
        Hakkari'de "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Hakkari'de "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME - Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ