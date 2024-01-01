Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 53 yaşındaki hasta "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu

        Hakkari'de bacaklarından rahatsız olan, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı bulunan 53 yaşındaki hasta, "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 53 yaşındaki hasta "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de bacaklarından rahatsız olan, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı bulunan 53 yaşındaki hasta, "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesine başvuran Z.E'nin, yapılan tetkiklerinde iki kasıktan bacağa giden damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.

        Damar yapısı ve riskli hastalıkları nedeniyle hibrit yöntemle ameliyat edilen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Doğan Yetüt, son yıllarda damar hastalıklarının tedavisinde geleneksel yöntemlere ek olarak tercih edilen hibrit ameliyatların, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmelerin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Hibrit ameliyatların, hastalara kısa sürede iyileşme fırsatı sunduğunu bildiren Yetüt, "Hastamız 53 yaşında erkek hasta. Her iki bacağında yürürken ağrı şikayetleri vardı. Hastanın aynı zamanda hipertansiyon ve koroner arter hastalığı mevcut olup kardiyoloji birimi tarafından takip ediliyordu. Daha önce başka merkezlerde taş nedeniyle sol böbreği ameliyatla alınmış ayrıca damar hastalıkları sonucu karındaki aort damarından her iki kasığa uzanacak şekilde sentetik damar kullanılarak baypas ameliyatı yapılmış." dedi.

        Hastanın muayenesinde her iki kasıktan bacağa giden damarlarda tıkanıklık olduğunu tespit ettiklerini belirten Yetüt, hastanın mevcut riskli hastalıkları ve damar yapısı nedeniyle hibrit ameliyat planladıklarını aktardı.

        Sağ bacağındaki damar tıkanıklığının anjiyoya uygun olmadığını ve ameliyatla açılabileceğini, diğer bacağın anjiyo için uygun olduğuna karar verdiklerini ifade eden Yetüt, şunları kaydetti:

        "Daha hızlı ve daha az komplikasyon için hastayı belden uyuşturarak ameliyata alıp sağ bacağına sentetik damar ile baypas yaptıktan sonra anjiyo birimine alındı. Hastanın diğer bacağına kesi yapmadan böbrek için zararlı olan kontrast ilacını daha az vererek kapalı olan diğer bacağındaki damarı anjiyo ile açtık. İşlem sonrası hasta yoğun bakım ihtiyacı olmadan kalp ve damar cerrahisi servisine alındı. 2 gün serviste takip edildikten sonra şifa ile taburcu edildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit...
        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit...
        Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı
        Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı
        Çukurca Kaymakamlığı tarihi taş değirmendeki tahin üretimiyle 20 kişiye ist...
        Çukurca Kaymakamlığı tarihi taş değirmendeki tahin üretimiyle 20 kişiye ist...
        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit...
        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit...
        Hakkari Valisi Çelik, görev başındaki personeli ziyaret etti
        Hakkari Valisi Çelik, görev başındaki personeli ziyaret etti
        Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
        Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi