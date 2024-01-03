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        Hakkari'de usta öğreticiler 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi

        Hakkari Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:53
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        Hakkari'de usta öğreticiler 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi
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        Hakkari Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla "Okullarımız Usta Öğreticilerimizin Eliyle Güzelleşiyor' projesi başlatıldı.

        Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, okullarda öğrencilerin kullandığı sıra ve masaların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Merkez bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, şu ana kadar 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görebilmeleri için her türlü çalışmanın yapıldığını söyledi.

        Halk Eğitimi Merkezi boyacılık ve marangozluk bölümündeki usta öğreticiler tarafından okullardaki sıra ve masaların yenilendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Halk Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra, meslek liselerimiz de yıpranmış ve kırık olan masa ve sıraları onarıyor. Okullarda kullanım dışında kalan masa ve sıralar toplanıp meslek liselerimizin atölyelerinde geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Kullanılabilir durumda olan ahşap tabakalar zımparalandıktan sonra yenilenen demir aksama monte edilip vernik atılarak yeni görünümlü masa ve sıra haline getiriliyor. Kullanılamaz durumdaki birçok öğrenci sırası onarıldı, eksiklikleri giderildi. Böyle bir hizmete öncülük eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ise kurum olarak eğitim seferberliği kapsamında, okullara her türlü katkıyı sunduklarını vurguladı.

        Merkez ve köylerdeki 25 okulda 3 bin 366 sıra ve masanın yenilendiğini bildiren Tatlı, "Çocuklarımıza daha güzel bir ortam hazırlamanın derdindeyiz. Öğrencilerimize, böyle faydalı bir hizmeti sunmamıza olanak sağlayan Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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