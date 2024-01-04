Yüksekova'da trafik ekipleri hız denetimi yaptı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince hız denetimi yapıldı.

İlçenin İpekyolu, Çevre Yolu ve Dağlıca Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimle vatandaşın can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

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