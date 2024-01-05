Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Belediyesi ekipleri içme suyu hattındaki arızayı giderdi

        Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu ana boru hattında meydana gelen arızayı giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Belediyesi ekipleri içme suyu hattındaki arızayı giderdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu ana boru hattında meydana gelen arızayı giderdi.

        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Gupsi mevkisindeki hatta arıza meydana geldi.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttükleri çalışmayla arızayı giderdi.

        Çalışmanın ardından kent merkezinin birçok noktasına tekrar su akışı sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yüksekova'da trafik ekipleri hız denetimi yaptı
        Yüksekova'da trafik ekipleri hız denetimi yaptı
        Şemdinli'de öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi
        Şemdinli'de öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi
        Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma perso...
        Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma perso...
        Kadın futbolcuların doğum günü sürprizi yaptığı takım otobüsü şoförü duygus...
        Kadın futbolcuların doğum günü sürprizi yaptığı takım otobüsü şoförü duygus...
        Hakkari'de usta öğreticiler 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi
        Hakkari'de usta öğreticiler 25 okuldaki 3 bin 366 sıra ve masayı yeniledi