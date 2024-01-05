Yüksekova'da kullandığı tırla babasının tırına çarpan kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı tırla, babasının idaresindeki tıra arkadan çarpan sürücü, aracının alev alması sonucu yaralandı.

Esendere kara yolunda tırla ilerleyen Sedat Dayan, polis uygulama noktası yakınında önünden giden babasının kullandığı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan Dayan, babası tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Dayan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.