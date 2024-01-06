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        Hakkari'de terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:48
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        Hakkari'de terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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