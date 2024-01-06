Hakkari'de terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.
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