Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü

        SAYİM HARMANCI - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu temsilcisi Yüksekova Belediyespor, başarılı performansını sürdürerek en üst seviyeye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu temsilcisi Yüksekova Belediyespor, başarılı performansını sürdürerek en üst seviyeye çıkmayı hedefliyor.

        Yüksekova Belediyesi bünyesinde 7 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 3 yıl Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettikten sonra, Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi.

        Kadınlar 2. Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Yüksekova Belediyespor, liderin averajla gerisinde 2. sırada bulunurken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 7 gol gördü.

        Yüksekova ekibinde, sezon başı Erzincan Gençlergücü'nden transfer edilen Aleyna Yasemin Eroğlu, 13 golle takımın en skorer ismi konumunda.

        - Yıldırım: "Uzun vadeli bir çalışmamız var"

        Takımın teknik direktörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, sezon başında iyi bir ekip oluşturduklarını söyledi.

        Grubun 8 takımdan oluştuğunu belirten Yıldırım, "Takımıma güveniyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Yüksekova'da kadın futbol takımıyla ilgili uzun vadeli bir çalışmamız var. Bunu sadece 1. ve 2. ligle sınırlı tutmuyoruz. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Gelecek sezon için de farklı planlar doğrultusunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

        Bu sezon için hedeflerinin Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmak olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımız çok istekli. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Devre arasına girdik. Yirmi gün sonra ikinci devre başlayacak. Allah kısmet ederse play-off'a kalıp, iyi sonuçlarla 1. Lig'e çıkmayı planlıyoruz. Takımı oluştururken oyuncuların arkadaşlığına, birlikteliğine, saygı ve sevgiye, bakış açılarına bakıyoruz. Tek yumruk olup hedefe kilitlendik. Bu sene Erzincan Gençlergücü'nden transfer ettiğimiz Aleyna Yasemin Eroğlu şu an gol kraliçeliğine oynuyor. 13 golü bulunuyor. Halkımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Şimdiye kadar iyi bir seyirci potansiyeli yakaladık. Taraftarlarımızın desteğiyle de şampiyon olmak istiyoruz."

        - Eroğlu: "Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum"

        Takımın geride kalan 6 maçta 13 golüne imza atan Aleyna Yasemin Eroğlu, gol kraliçeliği hedefi bulunduğunu aktardı.

        İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Eroğlu, "Geçen sezonun sonunda hocalarımla görüşüp buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim için çok mutluyum. Her şey güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel geçer ve şampiyon oluruz. Gol kraliçesiysem arkadaşlarımın sayesindedir. İnşallah devamı da gelecek. Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum. Kahramanmaraş maçında 6 gol attım. Çok iyi gidiyoruz. Takım olarak, 'Önce aile, sonra şampiyon olacağız' diye birbirimize bir söz verdik. Takım ortamımız gayet iyi. Birinin eksiğini diğeri kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sporculardan Gülüstan Duman ise aldıkları başarılı sonuçlarla grubun en iddialı takımlarından biri olduklarını kaydetti.

        Başarılarını sürdürmek istediklerini dile getiren Duman, "Geçen seneye göre çok iyiyiz. Bu yıl sunulan desteklerle transferler yapıldı ve şu an çok iyi bir yerdeyiz. Grupta ilk 2 takım play-off'a kalacak. Takımımızda güzel bir ışık var. Şu an bütün Türkiye bizi biliyor. Buraya gelmek isteyen kızlar var. Onlara da ışık oluyoruz. Umarım onlar da bizim yolumuzdan ilerler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Elektrikler mi kesilecek? İsveç'ten uyarı
        Elektrikler mi kesilecek? İsveç'ten uyarı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de, 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Hakkari'de, 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli
        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli
        Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi
        Yüksekova'da yapılan Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri sona erdi
        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nda 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
        Şemdinli Kaymakam Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakam Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti