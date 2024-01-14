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        Yüksekova'da araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:55
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        Yüksekova'da araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova'da, kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçti.

        Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü, Karayolları ekipleri de bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.

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